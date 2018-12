„Tiefe Bässe und luftige Höhen statt Flachland“ – so in etwa lautete eine der Devisen, die mit der Gründung des im platten Niedersachsen beheimateten Herstellers SaxxTec einhergingen. Und weiter: „Beste Lautsprecher zum allerbesten Preis.“ Doch diesen Anspruch schreiben sich so viele Hersteller auf die Fahnen, dass er vergleichsweise gewöhnlich anmutet.

Wie dem auch sei: Im niedersächsischen Neustadt am Rübenberge begab es sich jedenfalls eines Tages, dass sich – wie eine aktuelle Pressemitteilung verrät – ein paar HiFi-Freaks zusammenschlossen, um aus ihrer Passion ein Business zu machen: „Es wurde getüftelt, geplant, designt und in unzähligen Nachtschichten probegehört, bis die ersten Prototypen den kritischen Ohren und Augen der Firmengründer standhielten.“ Schlussendlich standen AMT-Hochtöner, Hochglanz-Finish und Hochleistungschassis auf der Featureliste. Und ein Partner für die effiziente Fertigung in Fernost zuverlässig zur Seite. Design und Engineering erfolgen gleichwohl nach wie vor in Deutschland. Der Namensbestandteil „Saxx“ soll übrigens weniger niedersäxxische Heimatverbundenheit suggerieren als schlichtweg für „Superb Audio Experience“ stehen.

Drei Jahre, viele zufriedene Kunden und lobende Testberichte ist es nun her, dass in Neustadt die ersten Saxx-Lautsprecher das Licht der Welt erblickten. In einem hart umkämpften Markt wie dem der Lautsprecher darf man zu diesem ganz offenbar erfolgreichen Einstand auf jeden Fall herzlich gratulieren.

Und auch den Mannen von Saxx ist zum Feiern zumute: Die Highend-Modelle der „Saxx clubSOUND“-Serie (siehe Tests der Modelle CLX 3 und CLX 9) gibt es nun, so der Hersteller, „exklusiv für unsere Saxx-Freunde zum Jubiläumspreis“.

Genaues dazu finden Sie auf der Website – Link siehe unten ­­– des Herstellers.

Kontakt

SaxxTec GmbH & Co. KG

An der Waldbühne 7

31535 Neustadt



Telefon: +49(0)5032 - 956712-0

E-Mail: info@saxxtec.com

Web: https://saxx-audio.de/