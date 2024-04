Im wunderschönen Frankenland – auch Bierkenner wissen es zu schätzen – residiert der Fachhändler Hifi Bamberg. Er lädt gemeinsam mit dem IAD-Vertrieb zu einer Veranstaltung ein, in der es „audiophile Perlen“, sprich Innovationen von T+A und Luxman, zu hören und zu sehen gibt.

Hifi Bamberg präsentiert den Flaggschiff-Vollverstärker Luxman L-509Z

Die Schwerpunkte der Präsentationen setzen Komponenten von Luxman – der Hersteller mit Sitz in Yokohama (siehe unser Firmenbericht) feiert nächstes Jahr übrigens hundertjähriges Bestehen. Als echtes Highlight geht natürlich der neue Flaggschiff-Vollverstärker L-509Z durch. Der fast 30 Kilogramm wiegende Verstärkerbolide kommt mit diversen innovativen Technologien und zeigt sich äußerst konnektiv. Dem Amp steht als Mitspieler der D-03X zur Seite, eine Kombi aus CD-Spieler und DAC. Und als Schallwandler fungieren die T+A Criterion S 230.

Japanisches Quartett

In einem weiteren Setup gibt es gleich vier Luxman-Produkte in einer Kette: Als Quellen dienen der Streaming Transport NT-07 sowie der CD/SACD-Spieler D-10X, für audiophile Verstärkung sorgen die Vorstufe C-10X sowie die Endstufe M-10X. Ein Pärchen T+A Solitaire S 430 nimmt schlussendlich die elektrischen Signale entgegen. Die S 430 bilden den Einstieg in die highendige Welt der Solitaire-Reihe.

Freuen Sie sich also auf eine spannende Vorführung – eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Wann?

Freitag, 26. April 2024, 13 – 18 Uhr

Wo?

Hifi Bamberg

Industriestr. 13 | 96114 Hirschaid

Kontakt

HiFi Bamberg

Industriestraße 13

96114 Hirschaid



Telefon: +49(0)951-2091091

E-Mail: info@hifi-bamberg.de

Web: https://www.hifi-bamberg.de/