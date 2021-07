Ruark R1 MK4 Radio Beach Hut Blue | Limited Edition | News fairaudio

Im Februar berichteten wir über die MK4-Version des Ruark-Audio-Klassikers RK1. Das kompakte Kofferradio ist nun für kurze Zeit in einer limitierten Sonderedition erhältlich. Passend zur Sommerzeit hat Ruark Audio das R1 MK4 in der Edition „Beach Hut Blue“ aufgelegt – mit einem Farb- und Materialmix, der an Sonne, Meer und Strandkörbe erinnern soll.

Ruark R1 MK4 Beach Hut Blue

Technisch gesehen gibt es keine Neuerungen oder Änderungen: Das Gerät beherrscht analogen wie digitalen Rundfunkempfang, kann außerdem per Bluetooth, Line-Eingang und USB-Steckplatz (Massenspeicher) mit Musik bzw. entsprechenden Daten versorgt werden.

Insgesamt wird es von diesem Radio genau 1000 Exemplare geben, der TAD Audiovertrieb hat davon für den deutschen sowie österreichischen Markt ein Kontingent von 250 Exemplaren reserviert. Wer interessiert ist, der sollte also bald zugreifen.

Preis Ruark Audio RK1 MK4 Beach Hut Blue: 299 Euro

Kontakt

TAD-Audiovertrieb

Rosenheimer Straße 33

83229 Aschau im Chiemgau



Telefon: +49(0)8052-9573273

E-Mail: hifi@tad-audiovertrieb.de

Web: https://www.tad-audiovertrieb.de/