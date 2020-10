MHW Audio Showtage in Sonthofen und Ebertsheim

Das Handels- und Vertriebsunternehmen MHW Audio lädt mal wieder zu seinen beliebten Showtagen und Hörterminen ein. Die aktuellen Veranstaltungen dürften insbesondere Vinyl-Liebhaber interessieren, denn:

Unter anderem werden die bereits angekündigten und vielfach vorreservierten Plattenspieler Levar Canzona und Ultimate vorgestellt. Des Weiteren können sich die Besucher der Veranstaltung vom positiven Effekt der neuen Magnetabsorber Levar Resonance überzeugen. Als Verstärker kommen die Produkte des deutschen Röhrenverstärker- und Stromversorgungsspezialisten MFE Elektronik zum Einsatz (dessen Integrierten TA 845 wir vor einigen Jahren im Test hatten) – sie wiederum spielen an den Referenz-Koaxial-Lautsprechern von Live Act Audio.

Parallel zeigt MHW Audio eine Vielfalt an im Programm befindlichen Plattenwaschmaschinen, bei denen – so heißt es in der Pressemitteilung – für jeden Anspruch und Geldbeutel etwas dabei ist.

Achtung: Aufgrund der Corona-Situation wird zwingend um telefonische oder schriftliche Anmeldung per E-Mail gebeten. Anmeldung & Infos hier.

MHW Audio Showtage – die Termine:

22.10. – 25.10. (ab 14 Uhr) in 67280 Ebertsheim, Hallenstraße 2

14.11. – 15.11. (ab 14 Uhr) in 67280 Ebertsheim, Hallenstraße 2

28.11. – 29.11. (ab 12 Uhr) in 87527 Sonthofen (Allgäu), Burgsiedlung 1

Kontakt

MHW Audio GmbH

Burgsiedlung 1

87527 Sonthofen



Telefon: +49(0)8321-60 78 900

E-Mail: info@mhw-audio.de

Web: https://mhw-audio.de/