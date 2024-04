Ein D/A-Wandler und Kopfhörerverstärker, der zur Verbesserung des Klangeindrucks die sogenannte K2HD-Technologie an Bord hat – und mobil einsetzbar ist? Genau das bringt der Hersteller iFi Audio mit dem Go Bar Kensei nun an den Start.

iFi Go Bar Kensei: Masterqualität im CD-Format

Die Grundidee der K2HD-Technologie stammt von japanischen Toningenieuren und wurde bereits 2004 entwickelt – mit dem Ziel, dem Redbook-Format einen noch natürlicheren und musikalischeren Klang zu verleihen, indem die „reichhaltigen, natürlichen Obertöne, die bei der Digitalisierung verloren gegangen sind, wiederhergestellt werden“, so Wod Audio, der deutsche Vertrieb der iFi-Audio-Komponenten. Besagte K2HD-Technologie wurde nun im iFi Go Bar Kensei implementiert.

Darüber hinaus bietet der kompakte und nur etwa 65 Gramm leichte Wandler/Kopfhörerverstärker vier Digitalfilter zur Auswahl (Bit-Perfect, GTO, Standard und Minimum Phase), außerdem zwei Sonderalgorithmen für präzisere Basswiedergabe und eine breitere Klangbühne.

Schnittstellen, Datenraten und Leistung des Go Bar Kensei

Zugespielt wird ausschließlich per USB-C, ein 16-Core-XMOS-Controller übernimmt die Signalverarbeitung, während ein DAC-Chip des Spezialisten Cirrus Logic die Wandlung ins Analoge vornimmt. Das gewandelte Signal kann hernach wahlweise über einen symmetrischen (4,4 mm) oder unsymmetrischen (3,5-mm-Klinke) Kopfhörerausgang abgegriffen werden.

Der verbaute D/A-Wandler kann PCM-Signale bis 32 Bit/384 kHz, DSD bis DSD256 und MQA verarbeiten. Die maximale Ausgangsleistung beträgt 477 Milliwatt, wobei für empfindliche Kopfhörer und In-Ear-Monitore verschiedene Ausgangsmodi zur Verfügung stehen. Übrigens: Der iFi Go Bar Kensei kommt im edlen Vollmetallgehäuse aus japanischem Edelstahl, daher der asiatisch anmutende Name.

Verfügbarkeit und Preis

Der iFi Go Bar Kensei ist ab sofort zu einem Preis von 449 Euro erhältlich.

