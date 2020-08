MHW-Audio in Sonthofen ist Vertrieb und Händler, unter anderem für die Produkte von Levar, einer Marke, die der eine oder andere sicherlich durch die gut beleumundeten Plattenwaschmaschinen kennen dürfte. Nun informiert uns MHW-Audio über einige neue Levar-Produkte, die zum Teil gemeinsam entwickelt wurden.

Los geht’s mit den Plattenspielern Levar Canzona und Levar Ultimate, die MHW beide in der Referenzklasse angesiedelt sieht. Konstruktive Grundprinzipien beider Dreher sind einerseits eine kaskadisch wirkende Entkopplungsstruktur und andererseits eine Materialzusammenstellung, die ebenfalls auf maximale Elimination von störenden Artefakten setzt. Die Hauptunterschiede zwischen beiden Modellen bestehen in der Formgebung – diese ist beim Canzona etwas schlanker, gleichwohl kommt auch er mit 40 kg Lebendgewicht durchaus nicht leichtfüßig daher – sowie in der Ausgestaltung der Antriebseinheit. Zudem wird der Levar Canzona mit einem fertig konfigurierten 10,5-Zoll-Carbon-Oil-Tonarm ausgeliefert, der Levar Ultimate hingegen mit einer 12-Zoll-Variante. Beide Modelle sind mit einer zusätzlichen Basis für den optionalen Einsatz eines zweiten Tonarms ausgestattet. Der Levar Canzona kostet 8.990 Euro und der Levar Ultimate 11.990 Euro.

Neu sind auch die Levar Resonance Magnetabsorber. Die Dämpfung erfolge durch ein starkes Magnetfeld und ein Luftpolster, sodass die darauf platzierte Komponente vollständig von ihrem Untergrund entkoppelt werde, so die Pressemitteilung. Sie eignen sich laut MHW-Audio sowohl für die Nutzung mit Komponenten und Plattenspielern als auch mit Lautsprechern. Im Angebot sind 4er-Sets in unterschiedlichen Belastungsgrößen von 20 bis 200 kg, preislich geht’s los ab 395 Euro.

Zu guter Letzt laden MHW-Audio und Live-Act-Audio am 29. und 30. August zu ihren Hörtagen 2020 ein: Hier können unter anderem die neuen Plattenspieler und Magnetabsorber sowie verschiedene Plattenwaschmaschinen im Live-Einsatz bestaunt werden, außerdem gibt’s diverse Verstärker und Lautsprecher zu hören. Aufgrund der aktuellen Pandemiemaßnahmen ist eine vorherige Anmeldung erforderlich, mehr dazu finden Sie direkt hier.

Kontakt

MHW AUDIO GmbH

Burgsiedlung 1

87527 Sonthofen



Telefon: +49(0)8321-60 78 900

E-Mail: info@mhw-audio.de

Web: https://mhw-audio.de/