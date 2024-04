Das in Stuttgart ansässige HiFi Studio Wittmann lädt nach der diesjährigen Münchner High End zu einem audiophilen Verlängerungsspiel ein: Geboten werden Vorführungen nach dem Motto „Faszination Hornklang“ – mit der neuen Mezzo G3 von Avantgarde Acoustic.

Avantgarde Acoustic Mezzo G3: Bionisches Hornprinzip

Die Mezzo G3, die erstmals auf der High End vorgestellt werden wird, ist ein besonderer Lautsprecher. Man habe, so heißt es in der Selbstdarstellung des Herstellers, das bionische Hornprinzip mit diesem Schallwandler auf die Spitze getrieben.

Vier Chassis kommen zum Einsatz: zwei Zwölfzoll-Basstreiber, ein Kugelwellenhorn für den Mitteltonbereich und ein Hochtonhorn mit einer oberen Grenzfrequenz von 28 kHz – das übrigens zur Anpassung der Phasenlage über eine Drehmechanik nach vorne und hinten verschoben werden kann.

Wie hätten Sie’s denn gern – teil- oder vollaktiv?

Die ab 86.160 Euro pro Paar erhältliche Mezzo G3 gibt es in zwei Varianten: entweder in einer teilaktiven mit hohem Wirkungsgrad (107 dB/W/m) zum regulären Anschluss an einen Verstärker, oder in der sogenannten iTron-Version, die nicht nur vollaktiv ist, sondern auch einen ganz neuen Verstärkungsansatz mitbringt, so jedenfalls die „Avantgardisten“: Der iTron-Verstärker arbeitet nämlich strom- und nicht spannungsverstärkend, was eine optimale Kontrolle der Lautsprechermembran-Beschleunigung gestatten und zu perfektem Timing und extrem detailreichem Klang führen soll.

Bei der Vorführung im HiFi Studio Wittmann steht die iTron-Version der Mezzo G3 im Vordergrund. Aufgrund der begrenzten Sitzplatzkapazitäten bittet das Wittmann-Team um Anmeldung per Telefon oder E-Mail, die Kontaktdaten finden Sie unten.

Wann?

Freitag, 31. Mai 2024, 14 – 19 Uhr

Samstag, 1. Juni 2024, 10 – 15 Uhr

Kontakt

HiFi-Studio Wittmann

Brucknerstraße 17

70195 Stuttgart

Deutschland

Telefon: +49(0)711-69 67 74

E-Mail: info@wittmann-hifi.de

Web: https://www.wittmann-hifi.de/