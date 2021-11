MFE – Michael Franken Electronic – feiert dieses Jahr das 30-jährige Firmenjubiläum. Passend zum runden Geburtstag hat Franken eine „30th Anniversary Edition“ als Sonderserie auf den Markt gebracht. Neben interessanten Sondereditionen seiner Röhrenelektronik und des Lautsprechers „Secundo“ (wir berichteten) hat er auch die Reference-Line-Kabelserie neu entwickelt, die die bisherige Classic Line qualitativ noch einmal toppen soll.

MFE Kabelserie Reference Line: Modelle & Preise

MFEs Reference-Line-Kabelfamilie hat vier Mitglieder. Ein Netz-, ein Lautsprecher- sowie zwei NF-Kabel (Cinch/XLR). Gemeinsames Erkennungsmerkmal: die auffällige rote Ummantelung.

Das Netzkabel MFE Reference Line garantiere mit einem Querschnitt von 3 x 3 mm² aus reinstem Kupfer eine verlustfreie Versorgung der HiFi-Komponenten, so Franken. Es besitzt eine geschirmte, mehradrige Spezialleitung, die mit Steckverbindungen aller Art nach Kundenwunsch konfektioniert werden kann. Die Leitung ist auch als Meterware lieferbar und eignet sich für Wandinstallationen. Stückpreis des Netzkabel MFE Reference Line (1 m): 274 Euro

Das NF-Kabel MFE Reference Line besitzt einen geschirmten, vierpoligen Aufbau und ist als unsymmetrisches Cinch- und als symmetrisches XLR-Kabel zu haben. Es ist in jeder Länge lieferbar und kann nach Kundenwunsch konfektioniert werden. Die Laufrichtung ist gekennzeichnet – die Beschriftung zeigt die Richtung von der Quelle zum Empfänger an. Preislich liegt das Stereopaar bei 574 Euro (1 m).

Das Lautsprecherkabel der MFE Reference Line ist in Single- und in Bi-Wiring-Ausführung zu haben. Beim Single-Wire-Kabel beträgt der Leitungsquerschnitt 2 x 4,5 mm², beim Bi-Wiring-Verbinder 2 x 3 mm² plus 2 x 1,5 mm². Wie bei den anderen Kabeln der Serie kommt reines Kupfer zum Einsatz, eine Schirmung ist hier ebenfalls mit von der Partie.

MFEs neues Lautsprecherkabel wird nach Kundenwunsch konfektioniert (zum Beispiel mit: Hohlbananas, Bananas, Gabelschuhen, Ringkabelschuhen, Speakon-Steckern). Für die Standardlänge 2 x 3 m (Single-Wire) sind 1.199 Euro zu entrichten.

PS: Zuletzt hatten wir von MFE die Vor-End-Kombination Tube One SE & MFE TA 120 SE und den Tube DAC SE im Test.

Kontakt

MHW Audio

Burgsiedlung 1

87527 Sonthofen

Deutschland

Telefon: +49(0)8321-607 8900

E-Mail: info@mhw-audio.de

Web: https://mhw-audio.de