Wie die Zeit vergeht: Bereits vor 30 Jahren gründete der Diplomingenieur Michael Franken das Unternehmen MFE Electronics. Zum Firmenjubiläum gibt es mehrere Produkte in einer speziellen Anniversary Edition.

MFE 30th Anniversary Edition

Als Anniversary Edition erhältlich sind der Röhrenvorverstärker Tube One SE, der Class-A-Röhrenvollverstärker mit integriertem Kopfhörerverstärker TA 845, die Stereoendstufe TA 120 SE, die Monoblöcke TA 300 SE, aber auch der Röhren-DAC Tube DAC SE sowie die Dreiwegelautsprecher Secundo und die Power-Conditioner NF-3, NF3-TR und P16C.

Was die Sondermodelle auszeichnet: Sie alle sind jeweils auf 30 Stück weltweit limitiert, eine Garantieverlängerung auf fünf Jahre (Röhren: 6 Monate) ist im Preis enthalten, Käufer erhalten ein Zertifikat mit der Seriennummer, außerdem tragen die jeweiligen Produkte eine Edelstahlplakette, in die Seriennummer und Name des Käufers eingraviert werden. Bei den Verstärkern werden extra selektierte und gematchte Röhren und weitere Bauteile eingesetzt, außerdem kommen magnetische Absorber von Levar Resonance zum Einsatz. Bei den Lautsprechern gibt’s ein Furnier nach Wahl und ein MFE-Lautsprecherkabel dazu.

Und wer sich gleich eine komplette MFE-Kette anschafft, der erhält einen Formengrill von Drecoll im Wert von 1.500 Euro kostenlos dazu. Was es damit auf sich hat, erfahren Sie auf der Drecoll-Website.

Außerdem neu im Programm sind NF-Kabel, Lautsprecherkabel und Netzkabel der Reference Line – sowie der Phasendetektor PDV03, der gegenüber dem Erfolgsmodell PDV02 in einigen Punkten überarbeitet wurde.

Auch wir von fairaudio gratulieren zum Jubiläum und freuen uns auf weitere spannende Komponenten. Übrigens: In Kürze erscheint ein Test der Vor-End-Kombination MFE Tube One SE & TA 120 SE bei uns …

Kontakt

MHW Audio

Burgsiedlung 1

87527 Sonthofen

Deutschland

Telefon: +49(0)8321-607 8900

E-Mail: info@mhw-audio.de

Web: https://mhw-audio.de