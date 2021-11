Unter dem Motto „Black is beautiful“ nimmt auch der vor allem für seine Röhrenspezialitäten bekannte Hersteller Cayin Audio am Black Friday teil. Vom 26. November bis 3. Dezember werden beispielsweise populäre High-Resolution-DAPs wie der Cayin N3-Pro oder N6ii sowie der mobile Röhren-Kopfhörerverstärker Cayin C9 zu attraktiven Preisen im Onlineshop des deutschen Cayin-Vertriebs erhältlich sein.

Interessant sind sicherlich nicht zuletzt die speziell geschnürten Bundles: So sind momentan etwa der Cayin N3-Pro und der In-Ear-Kopfhörer Cayin YB04 zusammen für 1.096 Euro erhältlich.

Wer im Onlineshop von Cayin stöbert, erkennt die in die Aktion einbezogenen Geräte in den Produktübersichten am „Angebot“-Schildchen. Eine separate „Demo /Restposten“-Rubrik findet sich ebenfalls im Onlineshop.

Den erwähnten Cayin N3 Pro hatten wir übrigens bereits im Test, der brandaktuelle Vollverstärker Cayin CS-300A fällt nicht unter die Black-Friday-Aktion, der Test ist dennoch lesenswert.

