Und weiter geht’s zum Dauerbrennerthema „Black Friday“. Auch Beyerdynamic ist mit von der Partie und macht gleich zwei interessante Angebote, von denen eines ungewöhnlich ist: Nämlich eine ganz besondere Art von Kaufprämie.

Beyerdynamic Black Friday: Kopfhörer on top!

Eine Vielzahl von Produkten – Kopfhörer und Mikrofone – wird am Black Friday mit Rabatten von bis zu 50 Prozent angeboten. Damit nicht genug: Wer für mindestens 15 Euro bestellt, muss keine Versandkosten bezahlen – und ab einer Ordergröße von 199 Euro bekommt man sogar obendrauf einen In-Ear-Kopfhörer geschenkt.

Alles das gilt übrigens nicht nur am Black Friday selbst – also dem 19. November –, sondern bei Beyerdynamic läuft die Aktion bis 5. Dezember, wobei es täglich neue Highlight-Deals gibt. Regelmäßiges Vorbeischauen kann sich also auszahlen. Hier geht’s direkt zur Aktion.

PS: Wir haben bei fairaudio übrigens schon eine Reihe von Beyerdynamic-Kopfhörern getestet. In unserem Kopfhörer-Testarchiv finden Sie mehr dazu.

Kontakt

Beyerdynamic GmbH & Co. KG

Theresienstraße 8

74072 Heilbronn



Telefon: +49(0)7131-617-0

E-Mail: info@beyerdynamic.de

Web: https://www.beyerdynamic.de/