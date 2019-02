Darüber, dass bei AVM ganz aktuell feinste highfidele Frischware im Vollverstärkerregal zu finden ist, berichteten wir bereits Anfang Januar. Eines der Highlights: Der neu vorgestellte AVM Ovation A 8.3 (12.490 Euro) ist vorstufenseitig mit der, so der Hersteller, „berühmten“ Ovation-803-T-Röhrenstufe ausgestattet.

Aber auch Freunde gepflegter Halbleitung müssen nicht darben und können sogar noch Geld sparen: Mit dem 22 Kilogramm wiegenden AVM Ovation A 6.3 (9.990 Euro) ist ein volltransistorisiertes Schwestermodell verfügbar, das – falls man künftig doch noch unverhofft Röhren-affin werden sollte – dank modularer Konzeption unkompliziert mittels Steckkarte beziehungsweise Röhrenmodul zum Ovation A 8.3 upgegradet werden kann. Aufgrund dieser flexiblen Architektur kommen beide Verstärker-Modelle mit einem deckelseitigen Glasfenster, wie man das auch von anderen Röhrengeräten des baden-württembergischen Herstellers kennt.

Die Bandbreite an Anschlussmöglichkeiten erfreut hüben wie drüben: Je fünf signalsensitive Analogeingänge (XLR und RCA) und Digitalschnittstellen (RCA, Toslink, USB-B bis PCM bis 384 kHz/32 Bit sowie DSD 128), Bluetooth 4.2, Class-A-Kopfhörerverstärker oder ein optionales ARC-Modul (Nutzung von Kabeln für gemeinsame Bild- und Tonübertragung) sind hier ins Feld zu führen. Die vom mächtigen Endverstärker AVM Ovation SA 6.2 – bei uns bereits vor gut zweieinhalb Jahren zum Test vorstellig – übernommene Ausgangsstufe wartet mit 20 MOS-FET-Transistoren je Stereo-Kanal auf, die bis zu 2 x 200 Watt an 8 Ohm umsetzen. Kompatibilitätsprobleme mit „schwierigen“ Lautsprechern sollten den A 6.3-Eigner also wohl kaum drohen.

Wie sein „röhrender“ Verwandter ist auch der AVM Ovation SA 6.2 ab sofort wahlweise in Silber oder Schwarz verfügbar, Chromfronten sind auf Wunsch ebenfalls möglich. Statt in einem schnöden Karton erfolgt die Lieferung in einem besonders katastrophensicheren AVM-Flightcase.

Preis AVM Ovation SA 6.2: ab 9.990 Euro

Kontakt

AVM Audio Video Manufaktur GmbH

Daimlerstraße 8

76316 Malsch



Telefon: +49(0)7246–30991-0

E-Mail: info@avm.audio

Web: https://avm.audio/de/