Den Konzertsaal direkt ans Ohr bringen: Das sei das Ziel der neuen Technologie, die man bei Ultrasone entwickelt habe, heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung, die zugleich drei neue Kopfhörer ankündigt. Doch der Reihe nach:

Ultrasone-S-Logic-3-Technologie

Schon seit langer Zeit schwört man bei Ultrasone auf die hauseigene S-Logic-Technologie, bei deren Treiberanordnung die physiologischen Eigenschaften des Ohrs, insbesondere auch die Lenkungswirkung der Ohrmuschel, berücksichtigt werden.

Neu bei S-Logic 3 sind spezielle Deflektoren, die den Schall direkt am Treiber umlenken und somit für ein realistischeres Abstrahlverhalten im Zusammenspiel mit der Hörmuschel sorgen sollen. Somit sollen, so Ultrasone, selbst anspruchsvolle Mix- und Masteringaufgaben per Kopfhörer möglich werden: ortsunabhängig und auch unabhängig von der existierenden Akustik des Hörraums.

Die drei folgenden Kopfhörer sind mit dieser neuen Technologie ausgestattet.

Ultrasone Signature Master

Der Signature Master wurde speziell für die besonderen Ansprüche von Toningenieuren konstruiert. Er kommt mit einer 40-Millimeter-Titan-Mylar-Membran und einem geschlossenen Kunststoffgehäuse. Die durch S-Logic 3 mögliche Reduzierung des Abhörpegels sowie eine spezielle Technologie zur Abschirmung von Magnetfeldern sollen für nachhaltig gesundes Arbeiten sorgen, auch über lange Zeiträume hinweg.

Preis Ultrasone Signature Master: 949 Euro

Ultrasone Signature Natural

Der Ultrasone Signature Natural ist speziell für mobiles Hören gedacht und kommt daher unter anderem mit einem besonders stabilen, geschlossenen Kunststoffgehäuse. Durch seine Impedanz von 32 Ohm kann er auch an Smartphones und Laptops betrieben werden, ohne klanglich einzuknicken.

Preis Ultrasone Signature Natural: 649 Euro

Ultrasone Signature Pulse

Dieser Kopfhörer wurde vornehmlich für DJs konzipiert. Sein robustes Gehäuse ist mit drehbaren Ohrmuscheln ausgestattet, bekanntermaßen ein Muss für alle, die nicht nur das Musiksignal hören möchten, sondern – wenn nötig – auch das „Drumherum“.

Preis Ultrasone Signature Pulse: 549 Euro

