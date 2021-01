Teufel Supreme In Earbud-Kopfhörer

Teufel legt mit dem Supreme In einen neuen Earbud-Kopfhörer auf, der mit niedrigem Gewicht, bunten Farben und einigen netten Features aufwartet.

Teufel Supreme In – Technik

Die lediglich 18 Gramm leichten und nach IPX4 schweiß- und spritzwasserresistenten Teufel-Earbuds kommen mit dynamischen 10,7-mm-Lineartreibern, die – so der Hersteller – einen starken Kickbass und präzise Höhen an jedem Gerät versprechen. Die Ohrhörer sind mit Bluetooth 5.0 (aptX/AAC) und einer Freisprecheinrichtung ausgestattet. Teufel gibt eine Akkulaufzeit von bis zu 16 Stunden an. Eine Inline-Kabelfernbedienung gestattet Musiksteuerung und die Annahme von Telefonaten. Die eingesetzte cVc-Technologie von Qualcomm soll mit ihrer intelligenten Geräusch- und Echounterdrückung dabei für bestmögliche Sprachqualität bürgen.

Netter konstruktiver Kniff: Werden die Earbuds mal gerade nicht benötigt, lassen sie sich wie eine Kette um den Hals tragen, ein Magnet hält linken und rechten Earbud dann zusammen, gleichzeitig pausiert die Wiedergabe.

Wer mag, der lädt sich die kostenlose Teufel Headphones App – hier findet sich nicht nur ein Equalizer zur individuellen Klanganpassung, sondern auch eine ShareMe-Funktion, mit deren Hilfe zwei Supreme-In-Besitzer gleichzeitig dieselbe Musik hören können.

Erhältlich sind die Supreme In von Teufel in in sechs verschiedenen Farben. Im Lieferumfang enthalten sind zwei unterschiedlich große Silikonadapter, ein Ladekabel und eine Tasche.

Preis Teufel Supreme In: 119,99 Euro

