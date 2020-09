Mit dem Technics SC-C70MK2 stellen die Japaner einen überarbeiteten Nachfolger ihres Kompaktsystems SC-C70 vor. Man habe dabei nicht nur in Bezug auf die Klangqualität, sondern auch in Sachen Funktionsumfang und Design ein ordentliches Upgrade hingelegt, heißt es in der begleitenden Pressemitteilung. Auch die Benutzeroberfläche der zugehörigen Steuerungs-App Technics Audio Center (für iOS und Android erhältlich) wurde einem Facelift unterzogen.

Das Technics SC-C70MK2 ist ein vollständig autarkes Musiksystem, bestehend aus einem CD-Spieler als Toplader, einem Tuner, einer Streamingsektion, einem Verstärker und eingebauten Lautsprechern mit Bassreflexsystem. Wer mag, kann über die rückseitige Stereoklinkenbuchse noch eine Hochpegelquelle ankabeln, ein digitaler Toslinkeingang ist ebenfalls vorhanden.

Anders als das Vorgängermodell unterstützt die aktuelle Version weitere Netzwerkdienste wie Apple AirPlay 2 oder Google Chromecast, dadurch ist es jetzt auch voll multiroomfähig. Außerdem ist der Streaminganbieter Deezer hinzugekommen und der Favoritenspeicher umfasst nun neun statt fünf Plätze. Die Space-Tune-Funktion ermöglicht nunmehr eine vollautomatische Raumeinmessung, die dazu notwendigen Testtöne spielt das Gerät selbst ab, die eingebauten Mikrofone analysieren die Reflexionen und steuern per DSP auf Wunsch gegen.

Ach ja: Anders als das Vorgängermodell ist die neue Anlage auch komplett in Schwarz erhältlich.

Preis Technics SC-C70MK2: 876,33 Euro (16 % MwSt.)

