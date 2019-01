Gerade noch hatten wir das Modell E11C im Test, schon gibt es Nachschlag aus dem Hause Soundmagic. Mit dem Soundmagic E11D bringt der Hersteller ein innovatives Produkt auf den Markt, nämlich einen In-Ear-Kopfhörer, der über einen eingebauten DAC verfügt und per USB-C-Anschluss mit Musik versorgt wird.

Der Soundmagic E11D basiert auf dem Erfolgsmodell E10, bekam aber neu entwickelte Treiber und ein Gehäuse aus Alu spendiert, das in einem „hochpräzisen Schneidprozess“ hergestellt wird, so die aktuelle Pressemitteilung. Der In-Ear-Kopfhörer wird mit einem ebenfalls neu entwickelten, versilberten Kupferkabel geliefert, das in einen USB-Typ-C-Stecker aus Alu mündet. Im Verbinder steckt ein DAC-Chip, der Signale mit einer Auflösung von bis zu 96 kHz/24 Bit verarbeiten kann.

Damit nicht genug: Mit an Bord sind ein Mikrofon sowie eine 3-Tasten-Fernbedienung für Lautstärkekontrolle, Titelauswahl, Telefonie und Steuerung von Sprachassistenten.

Neugierig geworden? Hier finden Sie eine weitere Soundmagic-Rezensionen von uns: den Test der In-Ears E50C und E80C!

Preis Soundmagic E11D: 69,98 Euro

