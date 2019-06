Der fast genau mittig zwischen Augsburg und Ingolstadt beheimatete Highend-Vertrieb SoReal Audio hat einen neuen Showroom eingerichtet, wie eine aktuelle Pressemitteilung verkündet.

Um eine optimale Raumakustik zu schaffen, sei der neue Vorführraum mit unterschiedlichen Akustikprodukten von Acoustic Revive, Audio Replas und AVcon ausgestattet worden – allesamt Marken, die sich im Vertrieb von SoReal befinden. Hinzu kämen aber auch Raumoptimierungs-Produkte andere Hersteller, so Danyel Rondthaler, Geschäftsführer des bayrischen HiFi-Vertriebs.

Auch bei der Stromzuleitung habe man sich redlich Mühe gegeben, so Rondthaler weiter: Schon im Sicherungskasten fangen die Optimierungen an, denn dort kommen Produkte von Audio Magic, Acoustic Revive, Audio Replas sowie Akeno Audio zum Einsatz. Als Zuleitung dienen Kabel des japanischen Herstellers Acoustic Revive, die in Wandsteckdosen von Furutech mit NCF-Technik münden, so der Chef von SoReal Audio.

Im neuen SoReal-Audio-Showroom können spannende Komponenten erlebt werden, die nicht überall finden sind. So etwa der Plattenspieler SRA Seismograph (Test bei uns in Planung) mit verschiedenen Tonarmen und Tonabnehmern oder die D/A-Wandler der holländischen Marke DiDiT (siehe Test DiDiT DAC 212SE). Als Verstärker stehen röhrenbestückte Modelle von Triode aus Japan sowie eine eigene Entwicklung bereit; ebenfalls zu sehen und hören ist die Elektronik des bekannten Entwicklers Othmar Spitaler.

Da audiophiles Zubehör bei SoReal Audio immer eine Rolle spielt, wird bei Interesse eine reichhaltige Auswahl an unterschiedlichen Kabeln geboten, nicht zuletzt spielen hierbei auch die Verbinder des deutschen Herstellers „Phonokabel“ eine Rolle, der eben nicht nur Phonokabel im Portfolio habe, so Rondthaler. Ergänzt wird das Ganze mit Zubehör von Kryna Audio (wir konnten schon Erfahrungen mit der Kryna-Basis sammeln).

Neben konventionellen Lautsprechern werden auch die Elektrostaten von KingSound präsentiert – so etwa das kleinere Modell KingSound Princess, das trotz, Zitat: „eines sehr günstigen Paarpreises von 1.875 Euro mit tollem Klang zu überzeugen weiß!“

Wer sich also immer schon mal ein eigenes Bild von den SoReal-Audio-Produkten machen wollte, bekommt in Unterweilenbach nun ausgiebig Gelegenheit dazu …

Kontakt

SoReal Audio

Aresinger Straße 36

86561 Unterweilenbach



Telefon: +49(0)8445-2670030

E-Mail: info@soreal-audio.de

Web: www.soreal-audio.de