Ungewöhnliche Zeiten, ungewöhnliche Allianzen: Der HiFi-Hersteller Teufel und die bekannte Rucksackmarke Deuter haben sich zusammengetan und bringen gemeinsam ein Bundle heraus, bestehend aus einem Rucksack und dem Supreme On Kopfhörer. Besonderes Augenmerk habe auf nachhaltiger Herstellung gelegen, heißt es.

Rucksack-Bundle: Features und Funktionen

Will man der Pressemitteilung Glauben schenken, so wurde der Deuter x Teufel Up Berlin Rucksack vom Bluetooth-Kopfhörer Supreme On inspiriert. Der Rucksack besteht aus PFC-freiem Polyester, der Werkstoff wurde gewonnen aus recycelten PET-Flaschen. Die klimaschonende Herstellungsweise wurde mit dem Bluesign-Label zertifiziert. Auch die Kopfhörertasche wird aus recyceltem PET hergestellt.

Der 51 Zentimeter hohe, 30 Zentimeter breite und 17 Zentimeter tiefe Rucksack hat ein Volumen von 22 Litern und bietet ein Laptop- sowie ein Tablet-Fach. Im Lieferumfang enthalten ist der Teufel Kopfhörer Supreme On, er bietet Bluetooth-Konnektivität mit apt-X und AAC und die ShareMe-Funktion, mit deren Hilfe zwei Supreme On mit einer Quelle verbunden werden können.

Ach ja: Teufel verspricht, den CO 2 -Ausstoß der vollständigen Transportkette, von der Fabrik bis zum Kunden, in Kooperation mit Atmosfair zu kompensieren.

Preise:

Teufel / Deuter Bundle mit Rucksack, Kopfhörer und Kopfhörertasche: 249,95 Euro

Rucksack solo: 99,95 Euro

