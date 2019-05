Alles neu macht der Mai: Die Tage werden sonniger und wärmer, passend dazu wächst das Angebot an portablen Bluetooth-Lautsprechern. Schön, wenn auch ein Traditionshersteller wie Quadral aus Hannover mit von der Partie ist.

Die bereits bisher verfügbaren Modelle Quadral Breeze Blue L und XL ergänzt nun ein kompakter, circa 500 Gramm leichter, mithin bequem portabler Lautsprecher im praktischen „Dosenfomat“ namens Quadral Breeze Q. Das Gros der Gewichtes geht auf den via USB-Schnittstelle aufladbaren 4000-mAH-Lithium-Akku zurück, der Musikwiedergabe über einen Zeitraum von bis zu acht Stunden möglich machen soll, wie Quadral verspricht. 2 x 12 Watt Ausgangsleistung seien erreichbar, wobei sich die Übertragung zwischen 65 Hz bis 20 kHz recht breitbandig darstelle.

Die Verbindung zur eigentlichen Musikquelle, die sich bis zu 10 Meter weit entfernt vom Quadral Breeze Q befinden dürfe, so die Pressemitteilung, gestaltet sich über eine Bluetooth-4.1-Class-II-Schnittstelle. Wer seinen Breeze Q lieber ganz old school verkabeln möchte, findet dazu einen analogen 3,5-mm-AUX-Eingang am Lautsprecher. Und falls das Wetter überraschend umschlägt, freut sich der Besitzer des Quadral Breeze Q über einen Spritzwasserschutz nach IPX4-Standard und wertige, rutschfeste Silikonstellflächen.

Der knapp 20 Zentimeter lange und 6,5 Zentimeter durchmessende Quadral Breeze Q ist in Schwarz erhältlich ­– und ab Oktober 2019 auch in Grau-Weiß. Die unverbindliche Preisempfehlung des Quadral Breeze Q liegt bei 119 Euro.

Kontakt

quadral GmbH & Co. KG

Am Herrenhäuser Bahnhof 26-28

30419 Hannover

Deutschland

Telefon: +49 (0)511 7904-0

E-Mail: info@quadral.com

Web: http://www.quadral.com/