„Bluetooth goes HiFi“ – so das Motto einer aktuellen Pressemitteilung des Lautsprecherherstellers Quadral. Die Bluetooth-Boxenserie des Hannoveraner Traditionshauses bekommt – nach den beiden Einzel-Lautsprechern Breeze one und Breeze two – gleich doppelten Nachwuchs: Mit den neuen Modellen Quadral Breeze Blue L und Breeze Blue XL dringe man in audiophile Stereo-Sphären vor, ohne den hohen Bedienkomfort drahtloser Zuspielung aufzugeben, so Quadral. Die neuen, kompakten Schallwandler sind als Stereolautsprecher konzipiert und sollen mit Ausgangsleistungen von 2 x 35 bzw. 2 x 45 Watt „üppige Reserven für eine authentische HiFi-Performance in jeder Situation“ bieten.

Neben der einfachen Installation und hoher Convenience steht also – ganz klassisch – die möglichst authentische Musikreproduktion im Fokus. Um die zu gewährleisten, kämen nur „hochwertige und ausgewählte Komponenten“ zum Einsatz, so Quadral. Sowohl in den Breeze Blue L (siehe Bild oben) als auch in den Blue XL arbeiten 25-mm-Hochtöner, die hinauf bis 20.000 Hertz, beim XL-Modell sogar bis zu 25.000 Hertz spielen. Der Tieftöner der L-Version misst 8 cm im Durchmesser und besitzt eine untere Grenzfrequenz von 100 Hertz, der der XL-Varianten misst 11 cm und reicht bis 60 Hertz hinab.

Zusätzlich zur kabellosen Zuspielung von bluetoothfähigen Geräten verfügen Quadrals neue Breeze-Modelle über einen 3,5-mm-Klinkeneingang und einen Subwoofer-Ausgang. Die Breeze Blue XL haben darüber hinaus einen analogen Cinch-Eingang sowie eine digitale S/PDIF-Schnittstelle; auch ein USB-Ladeport steht hier zur Verfügung. Die Verbindung zwischen den Lautsprechern eines Paares wird über Schraubterminals und konventionelle Lautsprecherkabel hergestellt. Die neuen Breeze-Modelle sind in schwarzer und weißer Hochglanzlackierung erhältlich.

Preise:

Quadral Breeze Blue L: 299 Euro

Quadral Breeze Blue XL: 399 Euro

