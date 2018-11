Nubert nuVero 170 Exclusiv in Schwarz

„Gold und Silber lieb‘ ich sehr, doch auch Schwarz muss her“, dachte man sich offenbar bei Nubert in Schwäbisch Gmünd. Das Topmodell der nuVero-Serie – die 170 – ist nämlich in einer neuen Sonderausführung („Exclusiv“) erhältlich und gibt sich mithin auf Wunsch nun auch gänzlich düster in schwarzen Glanzlack und Kunstleder gehüllt.

Eine Entscheidung, die vielen Hörern bestimmt per se gefallen wird, zählt Schwarz doch generell zu den beliebtesten Gerätefarben im HiFi-Bereich – dass Nubert in seiner Pressemitteilung extra an die Rolling Stones („Paint it Black“), AC/DC („Back in Black“) oder Johnny Cash („Man in Black“) gemahnt, erscheint da eher schon überflüssig.

Wie die goldenen und silbernen Ausführungen der Nubert nuVero 170 Exclusiv entsprechen auch die schwarzen 170er natürlich technisch den „normalen“ Serienlautsprechern. Wer in dieser Sache mehr erfahren möchte, findet ausführliche Informationen in unserem Test der Nubert nuVero 170 vom Februar dieses Jahres.

Die neue Farbvariante der nuVero 170 Exclusiv kommt mit mehrschichtig lackierten, hochglanzpolierten Klangsegeln in, so Nubert, „funkelndem Diamantschwarz“. Die hinteren Gehäuseteile sind wie bei den anderen Exclusiv-Modellen mit dem nappalederähnlichen Texturmaterial „Skai Sotega“ bespannt. Zum Vergleich: Die bereits erhältliche schwarze Standardausführung der Nubert nuVero 170 kommt ohne Hochglanzveredelung und rückseitig mit Nextel-Lack .

Die schwarzen Nubert nuVero 170 Exclusiv sind ab Ende November 2018 zum Paarpreis von 8.900 Euro erhältlich. Die Anlieferung der schwergewichtigen Lulatsche erfolgt wie gehabt per Möbelspedition – inklusive Vor-Ort-Aufbau-Service.

Kontakt

Nubert electronic GmbH

Goethestraße 69

73525 Schwäbisch Gmünd



Telefon: +49(0)7171–92690-0

E-Mail: info@nubert.de

Web: www.nubert.de