Zum 25. Geburtstag der erfolgreichen nuBox-Serie (siehe auch unser Test zur nuBox 325 Jubilee) stellt Nubert einen neuen Spross der Produktlinie vor: das voll aktive Soundboard Nubert nuBox AS-225. Es soll – so Nubert – den häufig enttäuschenden Ton bei Filmen und Fernsehsendungen in ein faszinierendes Hörerlebnis mit verständlicher Sprache, begeisternder Musikuntermalung und druckvollen Klangeffekten verwandeln.

Das Soundboard kann direkt unter dem Fernseher platziert werden und findet Anschluss wahlweise digital per HDMI(ARC), S/PDIF-RCA oder Toslink – oder analog per Cinch-Hochpegeleingang. Ebenfalls an Bord ist ein Subwoofer-Ausgang. Statt eines Displays hält das Nubert nuBox AS-225 eine dezente mehrfarbige LED bereit, die Auskunft über den Betriebszustand erteilt.

Im Betriebsmodus „Music“ gibt das Soundboard entweder komplett unverfälschten Zweikanalton aus – oder es simuliert auf Wunsch mittels der DSP-Schaltung „Hörizonterweiterung“ eine breitere akustische Bühne. Der DSP-Modus „Movie“ wiederum empfiehlt sich für raumgreifende Tonwiedergabe bei Fernsehsendungen und Kinofilmen.

Verbaut sind insgesamt zwei Tiefmitteltöner und zwei Hochtöner, die von vier separaten Class-D-Endverstärkern mit einer Gesamtleistung von 100 Watt befeuert werden.

Die magnetisch haftende, abnehmbare Frontabdeckung des Nubert nuBox AS-225 ist mit grau meliertem Akustikstoff bespannt.

Preis Nubert nuBox AS-225 Soundbar: 375 Euro

