Wie Nubert mitteilt, nimmt man das Thema Nachhaltigkeit ernst – das zeigt sich aktuell beispielsweise in Form einer neuen Photovoltaikanlage, in die der schwäbische Hersteller investiert hat. Das ergibt Sinn, denn der Standort im Remstal ist von der Sonne verwöhnt.

Nubert Photovoltaikanlage speist Gebäude und Fahrzeuge

Die Photovoltaikanlage auf dem Dach des Hauptquartiers in der Schwäbisch Gmünder Nubertstraße 1 soll unter normalen Bedingungen täglich etwa 473 kWh Energie erzeugen, das ergibt eine CO 2 -Einsparung von rund 189 Kilogramm. Zum Vergleich: Ein Vierpersonenhaushalt könnte sich mit den von Nubert täglich erzeugten 473 kWh stolze 34 Tage lang mit Strom versorgen – zumindest, wenn nicht permanent ein Class-A-Röhrenverstärker läuft …

Nubert macht keine halben Sachen, der Strom wird nicht nur für das Gebäude und die Klimatechnik genutzt, sondern auch für die – so Nubert – stetig wachsende E-Fahrzeugflotte. Insgesamt habe man bei Nubert mehr als 170.000 Euro investiert und auch Teile der alten Solaranlage am vormaligen Hauptsitz in Aalen integriert. Letztere hat beachtliche 777208 Kilowattstunden seit ihrer Inbetriebnahme 2013 erzeugt. Ein gutes Beispiel, dem man folgen sollte!

