Die Firma MrSpeakers ist bei Kopfhörerfans wohlbekannt, auch wir hatten bereits die Magnetostaten Ether 2 und Aeon Flow Closed bei uns im Test. Nun hat sich das Team um den Gründer Dan Clark dazu entschieden, die Marke von MrSpeakers in Dan Clark Audio umzubenennen.

Dan – so geht die Legende – habe seine Karriere bereits während seines Studiums begonnen. Parallel zu seinem Nebenjob in einem HiFi-Laden entwickelte er Lautsprecher – zuerst für sich selbst, später auch für andere Unternehmen. Nach einigen Jahren konzentrierte sich Dan Clark auf Kopfhörer – zunächst in Form von Modifikationen bekannter Fostex-Kopfhörer, später als Entwickler eigener Magnetostaten und Elektrostaten. Mit der Fokussierung auf Kopfhörer ergibt natürlich auch der Wechsel des Namen weg vom „Speaker“ Sinn.

Der erste Kopfhörer unter dem neuen Namen ist der Nachfolger des beliebten Aeon – er hört auf den Namen Dan Clark Audio Aeon 2 und kommt mit zahlreichen weiter und neu entwickelten Detaillösungen. Zum einen wurde der Antrieb verbessert, wobei Erkenntnisse aus der Entwicklung des Ether 2 einflossen, zum anderen wurden auch die Ohrpolster verfeinert, sie haben nun dickere Seitenwände und halten Schall von außen besser fern. Auch der häufiger geäußerte Kundenwunsch nach mehr Kompaktheit wurde berücksichtigt, ein neuer kardanischer Faltbügel gestattet, dass man den übrigens nur 321 Gramm leichten Aeon 2 schnell in seiner kompakten Tasche verstecken kann. Erhältlich ist der Aeon 2 wahlweise in einer offenen und geschlossenen Variante.

Preis Dan Clark Audio Aeon 2: 999 Euro

Kontakt

Audionext GmbH

Isenbergstraße 20

45130 Essen



Telefon: +49(0)201-5073950

E-Mail: info@audionext.de

Web: https://www.audionext.de