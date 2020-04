Der Hersteller In-akustik unterstützt seine Partner im Fachhandel: Eine Task Force aus insgesamt acht Mitarbeitern steht Fachhändlern zur Verfügung, um Fragen zu Produkten und ihrer Verfügbarkeit bestmöglich zu beantworten und auch in diesen ungewöhnlichen Zeiten sicherzustellen, dass alle Interessierten schnell und unkompliziert an In-akustik-Produkte kommen. Die acht Kollegen teilen sich auf unterschiedliche Postleitzahlengebiete auf; auf einer Sonderseite unter dem Motto „Stay at home and listen to good music“ finden Sie direkte Kontaktmöglichkeiten und regelmäßig aktualisiert weitere kreative Ideen.

In diesem Zusammenhang betont das Unternehmen auch noch einmal, dass die Möglichkeit, In-akustik-Kabel in Ruhe daheim zu testen, weiterhin besteht und vielleicht gerade jetzt ein spannender und lohnender Zeitvertreib sein könnte. Was es mit der Aktion genau auf sich hat und wie sie funktioniert, darüber berichteten wir bereits im November 2019.

Vielleicht nutzen Sie die Chance, sich auf diese Weise daheim mit bestem Klang zu umgeben, denn Musik macht das Leben schön!

