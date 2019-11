Dass hochwertige Kabel eine essenzielle Basis für guten HiFi-Sound darstellen, dürfte inzwischen unbestritten sein. Und doch zögern viele Anlagenbesitzer, Geld für ein Kabel-Upgrade in die Hand zu nehmen: Denn ob der Aufwand wirklich lohnt, daran zweifelt der eine oder andere.

Der Hersteller In-akustik ist von seinen Air-Helix-Kabeln so angetan, dass Sie sie jetzt kostenlos zuhause testen können. Mit der Aktion Himmlisches Heimspiel ermuntert der Geschäftsführer Dieter Amann alle Interessenten: „Das beste Kabel ist nicht das, welches am meisten aus einer HiFi-Kette herausholt, sondern am wenigsten vom Originalsignal verliert. Wenn Sie wissen möchten, welches Potenzial unsere AIR-Kabel an Ihrer Anlage entfalten, können Sie diese einfach eine Woche lang zu Hause in Ruhe testen.“

Und wie funktioniert das? Nun, auf einer Aktionsseite hat In-akustik alle wichtigen Infos zusammengestellt. Zunächst suchen Sie sich das gewünschte Kabel aus, dann kontaktieren Sie einen auf der Website gelisteten Fachhändler in der Nähe – oder In-akustik direkt, falls keiner in der Nähe ist. Sodann erhalten Sie die Kabel zum Test und können sich eine Woche lang ausgiebig damit befassen.

Mehr über die spezielle Air-Helix-Technologie von In-akustik finden Sie auch hier und hier.

