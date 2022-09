HiFi-Workshop von CM-Audio und der IAD GmbH

Wenn zwei renommierte Kräfte für starke Marken gemeinsame Sache machen, ist ein echtes Klangfeuerwerk zu erwarten: CM-Audio und IAD laden zu einem spannenden Workshop in die neuen CM-Audio-Räumlichkeiten in Neuss ein. Zu hören gibt es Elektronik von Luxman und Antipodes sowie Lautsprecher von Wilson Benesch.

High-End-Audio-Workshop in Neuss: Was wird geboten?

Am 24. September 2022 um 09:30 Uhr öffnet der Showroom für den Workshop seine Pforten. Um 10 Uhr und um 12 Uhr wird es umfangreiche Präsentationen von IAD-Verkaufsleiter Krey Baumgartl geben. Zu hören sind der SACD-Player/DAC Luxman D-10X (siehe Bild oben), der Antipodes-Audio-Flaggschiff-Musikserver Oladra sowie der Luxman-Class-A-Vollverstärker L-595A SE.

Das japanisch-neuseeländische Dream Team darf seine Qualitäten an den englischen Wilson-Benesch-Lautsprechern Endeavour 3Zero und Precision P3 entfalten.

Und um 13 und um 15 Uhr will Dirk Rüdell von Thixar schließlich zeigen, dass da tatsächlich noch mehr geht: Hochwertige Gerätebasen sollen die Elektronik „akustisch auf das nächste Level heben“, verspricht die Pressemitteilung.

Übrigens: CM-Audio bietet interessierten Hörern unter dem Motto „Nur zu Hause klingt wie zu Hause“ schon seit längerer Zeit Testpakete an, auch flankierend zum Workshop sicherlich ein hilfreicher Service. Wer teilnehmen möchte, möge sich bitte per E-Mail an info@cm-audio.net oder telefonisch unter 02161/6782451 anmelden.

Wann?

24. September 2022 ab 09:30 Uhr

Wo?

CM-Audio, Studio Neuss

Kölner Straße 46

41464 Neuss

Kontakt

CM-Audio - Flöter Technology Service

Adlerstraße 48

41066 Mönchengladbach



Telefon: +49(0)2161 - 6782451

E-Mail: info@cm-audio.net

Web: https://www.cm-audio.net/

IAD GmbH

Johann-Georg-Halske-Straße 11

41352 Korschenbroich



Telefon: +49(0)2161 - 617830

E-Mail: play@audiolust.de

Web: https://www.audiolust.de/