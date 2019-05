Der in Cottbus beheimatete Hersteller Genuin Audio fokussiert sich auf highendige No-nonsense-Audiolösungen – fairaudio bat vergangenes Jahr etwa den Endverstärker Genuin Nimbus zum Testspiel, für den es am Ende sogar zum fairaudio’s favourite Award gereichte.

Ganz frisch am Start bei Genuin Audio ist nun die Lautsprecherkreation Ava. Die Genuin Ava ist die auf Kompaktlautsprechergröße skalierte Version der Standbox Genuin Neo, die in unseren Messebericht zur letztjährigen Münchener High End Eingang fand. Die ebenfalls DSP-kontrollierte Genuin Ava basiert auf den gleichen Prinzipien wie die Genuin Neo, soll sich jedoch besser für kleinere Räume eignen oder für Wohnstile, bei denen ein ausgewachsener Standlautsprecher optisch suboptimal erscheint.

Ein 32-Bit-DSP übernimmt bei der Genuin Ava die (Frequenz-)Weichenstellungen und trimmt das vollaktive 3-Wege-System zudem auf maximale Phasenkohärenz („Zeitrichtigkeit“). Für die tiefen Töne unterhalb von 170 Hz zeichnet ein 200-mm-Basstreiber verantwortlich, um die darüber liegenden Lagen kümmert sich ein 165-mm-Koax-Chassis, das nicht zuletzt für die besondere Räumlichkeit des Klangbilds Sorge trage.

Auf Trab gehalten wird das Drei-Wege-System von einer mit nicht ganz unbescheidenen 1000 Watt deklarierten Vierkanal-Endstufe mit UMAC-Technologie, die sich über analoge wie digitale Eingänge füttern lässt. Die Genuin Ava sei „grundsätzlich neutral abgestimmt“, so der Hersteller, biete aber je nach Hörraumgegebenheiten und eigenem Gusto via „Control-Software“ drei Sound-Presets sowie „komplexe Möglichkeiten der Raumkorrektur“.

„Der mit den Genuin Neo eingeleitete Generationswechsel im Lautsprecherbau erfährt mit den Ava seine nächste Stufe: Mehr klangliche Erfüllung wird nicht zu finden sein – insbesondere nicht in dem wohnraumfreundlichen Kompaktformat der Genuin Ava“, versprechen die Cottbusser vollmundig. Wer dieser Aussage auf den Zahn fühlen will, findet die Genuin-Ava-Aktivlautsprecher – flankiert vom hauseigenen Musikserver Genuin Tars – auf der Münchener High End (09.-12.05.2019) in Halle 1, Stand B02/C03.

Der Marktstart der Genuin Audio Ava ist fürs dritte Quartal 2019 anberaumt. Zum Paarpreis von 19.900 Euro wird sie sich direkt über Genuin Audio beziehen lassen.

Kontakt

Genuin Audio

Byhlener Straße 1

03044 Cottbus

Deutschland

Telefon: +49(0)355 - 38377808

E-Mail: thomas.wendt@mac.com

Web: https://www.genuin-audio.de/