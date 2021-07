Der Hersteller Definitive Technology hat sich auf die Entwicklung von Stereo- und Heimkinolautsprechern spezialisiert – und kündigt aktuell zwei neue Subwoofer der Descend-Serie an. Beide nutzen eine spezielle Architektur namens 3XR.

Definitive Technology Descend: Subwoofer-Technik

Bei der 3XR-Architektur handelt es sich um geschlossene Systeme mit einem zentralen Treiber und zwei symmetrisch angeordneten Passivradiatoren gleicher Größe. Damit soll sich laut Pressemitteilung nicht nur die Abstrahlfläche vergrößern, auch Strömungsgeräusche und Verzerrungen seien auf ein absolutes Minimum reduziert.

Der Definitive Technology Descend DN12 kommt mit einem 12-Zoll-Treiber und einem Class-H-Verstärker, der 500 Watt Dauerleistung abgeben kann, die untere Grenzfrequenz wird mit 25 Hertz angegeben. Außerdem ist der DN12 mit einem intelligenten Phasenregler ausgestattet, bei dem die Phasenanpassung automatisch mit dem Tiefpassfilter abgeglichen wird, um eine möglichst präzise Abstimmung des Gesamtsystems zu erreichen. Ein DSP gestattet verschiedene EQ-Settings, unter anderem einen Flat-Modus für die Pegelanpassung und Kalibrierung des Systems, einen „Loud“-Modus für Actionfilme und einen „Deep“-Modus für einen besonders tiefen Abstieg in den Frequenzkeller bei insgesamt etwas reduziertem Pegel. Im Lieferumfang enthalten ist eine Fernbedienung, sodass Lautstärke, Phasenlage und EQ vom Sofa aus geregelt werden können.

Der kleinere Bruder Descend DN8 hat einen 8-Zoll-Treiber und wird von einem Class-D-Verstärker mit 200 Watt Dauerleistung angetrieben. Per Regler können Ausgangspegel, Tiefpassfilter und Phase (N/180°) eingestellt werden.

Der Definitive-Technology-Sub DN8 in Schwarz wird ab August verfügbar, in Weiß einen Monat später, preislich liegt er bei 499 Euro; der größere DN12 (999 Euro) kommt im November in den Fachhandel.

