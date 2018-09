„Am besten werden neue HiFi-Geräte in aller Ruhe zu Hause in der eigenen Kette getestet, denn nur so kann man sicherstellen, dass man 100%ig zufrieden ist – und erlebt nach dem Kauf keine unliebsamen Überraschungen“, so Markus Flöter vom HiFi-Studio CM-Audio in Mönchengladbach.

Um beim „Zuhausetesten“ behilflich zu sein, hat Flöter Testpakete eingeführt, und das nicht nur für seine eigene Vertriebsmarke BAT, sondern beispielsweise auch für Gold Note. So kann auch der jüngst von uns getestete IS-1000 leihweise bei CM-Audio geordert werden.

Interessenten schicken eine Kopie ihres Personalausweises an die E-Mail Adresse testpaket@cm-audio.net. Das Team von CM-Audio stimmt dann den Inhalt des Testpaketes und den Liefertermin mit dem Kunden ab. Gerne wird dabei auch ein fix und fertig konfiguriertes iPad mit allen benötigten Apps inklusive eines Qobuz-Sublime-Plus-Accounts zur Verfügung gestellt, so Markus Flöter. Weitere Details finden Sie hier.

Kontakt

CM-Audio - Flöter Technology Service

Adlerstraße 46

41066 Mönchengladbach



Telefon: +49(0)2161 - 6782451

E-Mail: info@cm-audio.net

Web: https://www.cm-audio.net/