Gute Nachrichten für alle, die sich für eine Canton Smart Soundbar 10 oder die Smart Soundbox 3 interessieren: Jetzt sind beide Geräte Apple-Airplay-2-zertifiziert. Bei der Soundbar 10 gab es außerdem noch ein kleines, aber wichtiges Upgrade für Heimkinofans.

Canton Smart Soundbar 10

Aufmerksame fairaudio-Leserinnen und Leser werden sich erinnern: Wir hatten diese schlanke Soundbar bereits im Test, und zwar im Verbund mit dem zugehörigen Aktivsubwoofer. In der vorliegenden zweiten Generation ist auch Apple AirPlay 2 an Bord. Darüber hinaus gibt es HDMI eARC als neues Feature, was für viele Nutzer einen deutlichen Fortschritt darstellen dürfte: So lassen sich beim direkten Anschluss der Canton-Soundbar an ein Fernsehgerät nun auch die Tonspuren von Dolby-Atmos-Produktionen in nativer Form abrufen. Der Preis der Smart Soundbar 10: 999 Euro

Canton Smart Soundbox 3

Auch der kompakte Multiroom-Lautsprecher Smart Soundbox 3 von Canton ist nun Apple-AirPlay-2-zertifiziert. Er ist ausgerüstet mit einem 95-mm-Alu-Tiefmitteltöner, einem 19-mm-Gewebehochtöner und zwei Passivmembranen. Die verbauten Digitalverstärker haben eine Systemleistung von 120 Watt, die Soundbox kann streamen via Bluetooth, Apple AirPlay 2, Chromecast, ein Stereoklinkeneingang gestattet außerdem den Anschluss einer Hochpegelquelle. Die Smart Soundbox 3 kostet 389 Euro.

Kontakt

Canton Elektronik GmbH

Neugasse 21-23

61276 Weilrod

Deutschland

Telefon: +49 0)6083-287-0

E-Mail: info@canton.de

Web: https://www.canton.de/