Der HiFi-Händler Auditorium aus Hamm in Nordrhein-Westfalen gibt einen interessanten Auktionstermin bekannt. Anlass dazu gibt die Neuvorstellung des Highend-Vinyl-Laufwerk Technics SP-10R – wir berichteten kürzlich hierüber. Mit diesem Plattenspieler versucht der Traditionshersteller eine Legende zu neuem Leben zu erwecken, denn der Technics SP-10 markierte in den 1970ern die Spitze des Plattenspielerbaus der Japaner. Am 27.01.2018 wird der neue SP-10R im Auditorium Hamm erstmals in Europa zu sehen sein – als Herzstück einer Technics-Referenzkette.

Im Rahmen dieser Veranstaltung wird nun auch einer der letzten Technics SL-1200GAE (Seriennummer 0077) versteigert – die Limited Edition des neu aufgelegten Kult-Plattenspielers (siehe hier) ist eigentlich komplett ausverkauft. Das zur Versteigerung kommende Exemplar wird zudem kostenlos mit einem hochwertigen Tonabnehmer ausgestattet (Clearaudio SL-12MC, Wert 890 Euro).

Für Interessierte, die an der Versteigerung nicht persönlich teilnehmen können, sind zwei Telefonleitungen reserviert (Bekanntgabe nach vorheriger Anmeldung unter info@auditorium.de). Alle Erlöse der Auktion, die über den regulären Neupreis des Technics SL-1200GAE von 3.490 Euro hinausgehen, gehen als Spende an den Verein der Freunde und Förderer der Musikschule Hamm e.V., um die Anschaffung eines neuen Konzertflügels für die Musikschule Hamm zu unterstützen (http://foerderverein.musikschule-hamm.de/spenden/).

Die Teilnahme an Event und Auktion (Termin: Samstag, 27.01.2018, ab 11:00 Uhr) ist selbstverständlich kostenlos, doch wegen des begrenzten Platzangebots wird um eine Anmeldung gebeten: https://www.auditorium.de/events

Kontakt

Auditorium Hamm

Feidikstraße 93

59065 Hamm



Telefon: +49(0)2381 - 9339-0

E-Mail: info@auditorium.de

Web: https://www.auditorium.de/