Audionext auf der World of Headphones in Essen

Wer die letzte High End in München besucht hat, der wird mit Sicherheit die Sonderfläche der World of Headphones bemerkt haben. Dieses Format war offenbar so erfolgreich, dass es hiervon jetzt einen eigenen Ableger gibt, nämlich eine eigenständige World of Headphones in Essen. Wir berichteten bereits darüber.

World of Headphones mit großem Auftritt von Audionext

Gleich mehrere Produkte stellt der Audionext-Vertrieb auf der kommenden World of Headphones vor. Da wäre unter anderem der Kopfhörer MPL-0 von Rosson Audio Design zu nennen. Er bringt die grundsätzlichen Gene des großen RAD-0 mit, ist aber mit 1.999 Euro günstiger gepreist.

Konzeptionell handelt es sich um einen offenen, magnetostatischen Over-Ear-Kopfhörer mit 66-mm-Treibern, die in einem Holzgehäuse residieren. Der Rosson Audio Design MPL-0 wird in Kalifornien handgefertigt.

Ein echtes Highlight dürfte sicherlich auch die Vorführung des Lotoo Mjölnir (siehe Teaserbild oben) werden. Dieser knapp 8.000 Euro „schwere“ All-in-One-Player, der sich insbesondere auf digitale High-Res-Formate versteht, war schon auf der letzten High End Publikumsmagnet – und dürfte es bestimmt auch wieder bei der Essener World of Headphones werden.

Zwar nicht neu, aber auf der World of Headphones live und in Farbe zu bestaunen ist der Kopfhörerverstärker Zähl HM-1, über den wir bereits vor anderthalb Jahren berichteten.

Weitere Marken, die auf der Essener Kopfhörermesse am Stand von Audionext zu erleben sein werden: Warwick Acoustics, Dan Clark Audio sowie Enleum – von deren Verstärker AMP-23R-2022 wir im letzten Jahr doch sehr angetan waren. Alles in allem also Gründe genug, dem Audionext-Vertrieb einen Besuch abzustatten …

Wann?

Samstag, 12. August 2023, 10-18 Uhr

Sonntag, 13. August 2023, 10-17 Uhr

Wo?

Zeche Zollverein | Oktogon

Bullmannaue 11 | 45327 Essen

Kontakt

audioNEXT GmbH

Isenbergstraße 20

45130 Essen

Deutschland

Telefon: +49(0)201-5073950

E-Mail: info@audionext.de

Web: https://www.audionext.de/