Der Hersteller Advance Paris, hierzulande im Portfolio von Quadral mit Sitz in Hannover angesiedelt, stellt mit dem HDT800 einen neuen „Funksender“ vor, mit dem sich Musik oder Filmton per Bluetooth übertragen lassen. So können eigentlich kabelgebundene Komponenten bequem in drahtlose Setups eingebunden werden.

Advance Paris HDT800 Bluetooth-Transmitter: Specs & Details

Der kompakte Transmitter kann wahlweise digital (Toslink, S/PDIF koaxial) oder analog (3,5-mm-Stereoklinkenbuchse) vom Quellgerät aus beschickt werden – und sendet das Signal dann per Bluetooth weiter, beispielsweise an Bluetooth-Kopfhörer, aber auch an andere Geräte, in die ein Bluetooth-Empfänger integriert ist. Gleich zwei Bluetooth-Empfänger lassen sich ansteuern, sodass es, um nur zwei Beispiele zu nennen, möglich ist, einen Kopfhörer und einen Bluetooth-Streamer zugleich zu beschicken – oder zwei verschiedene Kopfhörer.

Da der Advance-Paris-HDT800-Sender mit geringer Latenz arbeite, so Quadral, soll es auch möglich sein, Filmton auf diese Art und Weise zu „verschicken“ – und zwar ohne spürbaren Zeitverzug zwischen Ton und Bild.

Der Sender beherrscht die Standards aptX und aptX-HD (AAC und SBC natürlich ebenso), sodass Abtastraten von 48 kHz und Samplingtiefen von bis zu 24 Bit verdaut werden können, wenngleich die tatsächliche Bitrate naturgemäß auf 576 kbit/s beschränkt ist. Das alles findet gewissermaßen unter dem Motto „Plug and Play“ statt, denn dem Advance-Paris-Transmitter liegen ab Werk bereits drei Kabelverbindungen bei: ein Toslink-Kabel, ein 3,5mm-Klinkenkabel sowie ein Adapterkabel von 3,5-mm-Stereoklinke auf Stereo-Cinch.

Preis Advance Paris HDT800 Bluetooth-Transmitter: 129 Euro

Kontakt

quadral GmbH & Co. KG

Am Herrenhäuser Bahnhof 26-30

30419 Hannover



Telefon: +4980)511–7904-0

E-Mail: info@quadral.com

Web: https://www.advance-paris.de/