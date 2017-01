Januar 2017 / Victoriah Szirmai

2008 schreibt der britische Schriftsteller und Journalist Howard Jacobson im Independent über Leonard Cohens mithin legendäres Comeback-Konzert in der O2 Arena in Greenwich: „Here he is, a devilishly attractive man in his middle 70s. Some men do old age better than they do youth. Especially melancholy-sensual men who can't decide whether they're happy or not. The not knowing, like the not eating, keeps them lean. He is fascinatingly attenuated, as laconic as a snake on grass, with a face lined by a lifetime's amused and desperate indulgence of the appetites, by which I don't just mean wine, women, infidelity and betrayal, but also rhapsodic spirituality alternating with ecstatic doubt.”

Auch zum Ende seines acht Jahre währenden Comebacks hatte der Sänger nichts eingebüßt von dieser teuflischen Attraktivität, die sich aus einer ganz speziellen Paarung von alttestamentarischer Mystik mit – inzwischen nicht mehr allzu vordergründiger – Erotik speist. Spiritualität, Sex und Tod, eben die letzten Dinge, sind dann auch die zentralen Themen seines von Sohn Adam Cohen produzierten, vierzehnten Studioalbums. Nicht unbedingt in dieser Reihenfolge, ist mit You Want It Darker doch nichts Geringeres als der final vollzogene, auf Old Ideas und Popular Problems angekündigte Abschied von dieser Welt gelungen, für den sich Cohen das Genre der suggestiven Endzeitballade erschaffen hat.

Eine solche in Reinform ist der titelgebende Opener, der gleich mit einem ganzen Mönchschor aufwartet, bevor ein akzentuierter, aber dennoch weicher Bass seinen hypnotischen Rhythmus beisteuert und eine Orgel jene semisakrale Atmosphäre kreiert, die den Auftritt des Meisters vorbereitet. Der lässt dann auch nicht lange auf sich warten und rezitiert seine um gelebtes Leben und Weltenabschied kreisenden Verse mit einer zwischen Demut und Inbrunst oszillierenden Eindringlichkeit – und einer im letzten Jahr womöglich noch dunkler gewordenen Stimme, deren Sog sich niemand entziehen kann.

Spätestens bei den Zeilen „A million candles burning for the help that never came/You want it darker/Hineni, hineni/I'm ready, my Lord“ will man (oder eher: frau) dann auch völlig unheilig antworten: Ich auch, aber sowas von!, denn wohl weniges macht mehr an als Cohens zur Perfektion getriebene Kombination aus geheiligter Endzeitlyrik – steht „Hineni“ doch für ein „Hier bin ich“ im spirituellen Sinne, das Abraham in Genesis 22:1 zum Herrn sprach, um zu signalisieren, er sei bereit, wenn er gerufen werde – und tiefergelegtem Priesterorgan an der Grenze zum Infraschall. Selbst Paul Kalkbrenner konnte nicht widerstehen und kreierte allen „Sakrileg!“-Rufen zum Trotz einen – nicht auf dem Album befindlichen – Deep House-Remix, dessen Bässe jene von James Blake schnöde verblassen lassen.