Yamaha 5000er-Serie: Verstärker, Plattenspieler & Lautsprecher

Auch Yamaha bringt sich vom 9. bis zum 12. Mai in den MOC-Messehallen der Münchener High End in Position – und zwar in Halle 4 an den Ständen N16 sowie P09.

Ein speziell eingerichteter Hörraum soll am Stand N16 den perfekten Rahmen für den neuen, „muskelbepackten“ Endverstärker Yamaha M-5000 sowie den ebenfalls präsentierten, vollsymmetrisch konzipierten Vorverstärker Yamaha C-5000 bieten. Der bereits auf der letztjährigen Berliner IFA angekündigte, riemengetriebene Plattenspieler Yamaha GT-5000 markiert die Rückkehr von Yamaha in die Vinyl-Welt. Mit symmetrischem Signalweg und extrakurzem Tonarm kommt dem GT-5000 in München die Rolle der kompromisslos audiophilen Quelle zu. Den Abschluss der highfidelen Kette aus dem japanischen Hamamatsu bilden schließlich die mit neuentwickelten Membranen aufwartenden Lautsprecher Yamaha NS-5000.

Am Stand P09 gibt es schließlich eine soundgewaltige Heimkino-Vorführung – und zwar in Zusammenarbeit mit dem Lautsprecherspezialisten Quadral aus Hannover. Angetrieben vom Vorverstärker-Flaggschiff Yamaha CX-A5200 sollen die Quadral-Aurum-Lautsprecher für „atemberaubenden Film-Sound“ beziehungsweise „eine absolut beeindruckende Kinoatmosphäre sorgen“, wie die Pressemitteilung verheißt.

Kontakt

Yamaha Music Europe GmbH

Siemensstraße 22-34

25462 Rellingen



Telefon: +49(0)4101–303-0

E-Mail: info@yamaha.de

Web: https://de.yamaha.com/index.html