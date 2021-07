Touraj Moghaddam ist Chefentwickler und Gründer von Vertere Acoustics mit Sitz in London. Wie einer aktuellen Pressemitteilung zu entnehmen ist, kündigt das Unternehmen eine neue, von ihm entwickelte Motorsteuerung namens Tempo für die Plattenspieler des Hauses an.

Vertere Acoustics Tempo: Technologie

Prinzipiell sei beim Schallplattenspieler der Antriebsmotor die einzige echte Energiequelle, so der auf der Hand liegende Grundgedanke der Engländer, denn erst die von ihm generierte Antriebskraft treibe die Rille an der Abtastnadel entlang. Somit sei es, so Vertere Acoustics, nicht verwunderlich, dass sich jegliche Störung des Antriebs negativ auf den Musikgenuss auswirke. Je nach Art und Ausmaß der Störung leiden Timing, Timbre, Dynamik und/oder Detailfülle.

Die neue Motorsteuerung Tempo setzt, anders als die bisherige Motorsteuerung SG, voll auf Digitaltechnik. Genauer: In der Motorsteuerung wird eine Sinuswelle zunächst digital abgebildet, dann über einen D/A-Wandler in analoge Sinus- beziehunsgweise Cosinus-Signale überführt. Zu guter Letzt werden die so erzeugten Signale über gebrückte Endstufen verstärkt.

Für bestmögliche Performance wurden der Motorsteuerung vier geregelte Stomversorgungen, streng selektierte Bauteile und eine vergoldete Leiterplatte spendiert. Die einzelnen Schaltungsbereiche sind durch Kupferfolie voneinander abgeschirmt.

Die Vertere-Acoustics-Dreher RG-1 und SG-1 werden ab sofort mit der neuen Steuerung Tempo ausgeliefert, das Modell MG-1 lässt sich nachrüsten, nehmen Sie hierzu einfach Kontakt (siehe unten) zum Vertrieb auf.

Preis Vertere Acoustics Tempo: 3.598 Euro

Kontakt

Beat Audio GmbH

Hainbuchenweg 12

21224 Rosengarten



Telefon: +49(0)4105-675050-0

E-Mail: info@beat-audio.de

Web: https://www.beat-audio.de/