Mit dem portablen Soundsystem Rockster Cross füllt der Berliner Hersteller Teufel eine Lücke im Sortiment. Denn, so der Teufel-Geschäftsführer Sascha Mallah, man habe zwar mit dem Boomster viele positive Erfahrungen gemacht, der Markt verlange aber nach einem vergleichbaren, noch robusteren und wassergeschützten System.

Der Teufel Rockster Cross drängt in diese Lücke: Er kommt mit zwei angewinkelten Mittelhochtönern, die von zwei Passivmembranen auf der Rückseite sowie einem separaten Tieftöner unterstützt werden. Der Lautsprecher sei, so die aktuelle Pressemitteilung des Hauses, nach dem Standard IPX5 von allen Seiten vor Strahlwasser geschützt und spiele selbst im Winter bei bis zu -10°C noch klaglos mit. Neben Bluetooth aptX ist auch kabelgebundene Zuspielung per Stereoklinke möglich.

Der Lautsprecher wiegt nur 2.400 Gramm und kommt mit einem Tragegurt, sodass er auch bei fordernden Outdoor-Aktivitäten noch bequem tragbar sei. Mit an Bord ist eine USB-Ladefunktion für Smartphones – damit diesen unterwegs nicht schneller der Saft ausgeht als dem Teufel Rockster Cross, der nämlich bis zu 16 Stunden lang am Stück spielen soll.

Die Musiksteuerung erfolgt direkt am Gerät über Bedientasten; gleichfalls per Tastendruck können Telefonate angenommen oder Sprachassistenten von Smartphones aktiviert werden. Der Akkuladestand wird mithilfe von vier LEDs angezeigt. Weiterhin an Bord: ein Partymodus, bei dem zwei Bluetooth-Zuspieler gleichzeitig verbunden werden können und abwechselnd Musik spielen. Damit nicht genug: Zwei Rockster Cross lassen sich verbinden – und spielen dann mit doppelter Kraft auf.

Preis Teufel Rockster Cross: 299,99 Euro

Kontakt

Lautsprecher Teufel GmbH

Budapester Straße 44

10787 Berlin



Telefon: +49(0)30–217 84 217

E-Mail: info@teufel.de

Web: www.teufel.de