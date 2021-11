Der Berliner Hersteller Teufel hat seine erfolgreichen Kopfhörermodelle Real Blue und Real Blue NC (mit aktivem Noise Cancelling) neu und mit verbesserter Technologie sowie aufgefrischtem Design aufgelegt. Teufel empfiehlt seine neuen Kopfhörer dank der austauschbaren Ohrpolster mit geringem Auflagedruck explizit auch für Brillenträger.

Teufel Real Blue und Real Blue NC: Technische Details

Die beiden Modelle unterscheiden sich lediglich in einem gewichtigen Punkt, aber dazu später. Zunächst handelt es sich bei beiden um faltbare, ohrumschließende (Over Ear) Kopfhörer, die sowohl kabelgebunden als auch per Bluetooth genutzt werden können. Integriert sind dynamische Linear-HD-Treiber mit einer belüfteten Rückraumkammer, die auch bei höheren Pegel klaren Tiefbass liefern, heißt es bei Teufel.

Weiterhin verspricht der Hersteller stabile Wireless-Verbindungen per Bluetooth 5.0 – und geringe Latenzen zur lippensynchronen Übertragung von Videoton. An Bord ist außerdem eine Freisprecheinrichtung, Sprachsteuerung über Google beziehunsgweise Siri ist ebenfalls möglich.

Der Teufel Real Blue NC ist zusätzlich noch mit aktivem hybridem Noise-Cancelling (ANC) ausgestattet, sodass innerhalb wie außerhalb der Ohrmuschel eine effektive Geräuschunterdrückung gewährleistet ist. Ein Transparenzmodus gestattet das kurzfristige Einblenden der Umgebungsgeräusche.

In Lieferumfang enthalten sind eine stabile Transportbox, ein USB-A auf USB-C-Ladekabel sowie ein Stereo-Klinkenkabel. Erhältlich sind die neu aufgelegten Kopfhörer ab sofort in den Farben Schwarz, Weiß und Blau.

Preise:

Teufel Real Blue: 169,99 Euro

Teufel Real Blue NC: 229,99 Euro

Kontakt

Lautsprecher Teufel GmbH

Budapester Straße 44

10787 Berlin



Telefon: +49(0)30–217 84 217

E-Mail: info@teufel.de

Web: https://teufel.de/