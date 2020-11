Neues aus der Hauptstadt: Mit der Teufel Musicstation stellen die Berliner eine Kompaktanlage vor, die reich an Features ist. Es handelt sich um ein CD-Internet-Radio mit umfangreichen Streamingmöglichkeiten sowie eingebauten Lautsprechern.

Die 53 Zentimeter breite und 18 Zentimeter hohe Teufel Musicstation kommt mit einem Slot-In-Laufwerk für CDs, einem Rundfunkempfänger für FM und DAB+ sowie sechs Treibern. Je zwei Tieftöner und Breitbänder sind dabei nach vorne ausgerichtet. Sie werden unterstützt von zwei weiteren Mitteltönern mit seitlicher Abstrahlung. Die verbaute sechskanalige Class-D-Endstufe verteilt insgesamt 100 Watt Leistung auf die sechs Treiber.

Musik kann per Internet oder Bluetooth (BT 5.0 mit AAC und apt-X) gestreamt werden, zusätzlich gibt es noch einen Aux-Eingang für eine externe Hochpegelquelle sowie einen USB-Steckplatz für Speichermedien. Die Streamingdienste Amazon Music und Spotify werden unterstützt.

Teufel Musicstation: Bedienung und Display

Bedient wird die Musicstation wahlweise über am Gerät angebrachte Tasten, die mitgelieferte Fernbedienung oder die kostenlose Teufel Remote App für Android und iOS. Ein dimmbares Farbdisplay gibt Auskunft über Titel, Sender oder Uhrzeit. Ebenfalls an Bord ist eine Uhr mit Weckfunktion und Sleeptimer.

Praktisch: Teufels Musicstation lässt sich wahlweise aufrecht oder angewinkelt platzieren. Wer mag, kann sie aber auch per mitgelieferter Halterung an der Wand montieren. Erhältlich ist die Teufel Musicstation ab sofort in den Farben Schwarz und Weiß.

Preis Teufel Musicstation: 499,99 Euro

