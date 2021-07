Der Berliner Hersteller Teufel hat seinen Flagshipstore im Herzen Berlins im wahrsten Sinne des Wortes aufgemöbelt. Am vergangenen Freitag wurde Wiedereröffnung gefeiert. Neben einer klassischen Verkaufsfläche gibt es auch ein separates Musikzimmer sowie zwei Heimkinos – natürlich voll mit Teufel-Technik.

Teufel Flagship Store: Details

Im Jahr 2014 zog Teufel von einem Schöneberger Gewerbehof direkt in das Herz des „alten Berlins“ – nämlich ins Bikini Berlin unweit des Bahnhof Zoo. In den letzten Monaten wurde der erste Flagshipstore renoviert und erweitert – und natürlich an die neuen „teuflischen“ Geräte und Lautsprecher angepasst.

So können alle Teufel-Produkte begutachtet und probegehört werden – und weil man sich inzwischen auch im Heimkinosektor ausgebreitet hat, gibt’s folgerichtig neben einem abgeschlossenen Hörraum für den Stereo-Bereich auch zwei separate Heimkinos.

Damit sind im deutschsprachigen Raum aktuell sieben Teufel-Stores zuhause: Neben dem Mutterhaus im Bikini Berlin gibt es noch eine Fläche im KaDeWe sowie Stores in Essen, Köln, Leipzig, Stuttgart und Wien.

Wer mag, kann in allen Teufel-Stores persönliche Beratung bekommen und hierfür auch Einzeltermine über die Teufel-Website buchen. Natürlich sind auch jederzeit Spontanbesuche möglich.

Kontakt

Lautsprecher Teufel GmbH

Budapester Straße 44

10787 Berlin



Telefon: +49(0)30–217 84 217

E-Mail: info@teufel.de

Web: https://teufel.de/