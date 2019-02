„Der Technics SL-1210 ist seit Jahrzehnten die Ikone unter den Plattenspielern, er ist der Inbegriff für das Werkzeug eines DJs“ – so selbstbewusst startet die aktuelle Pressemitteilung des 1965 gegründeten japanischen Traditionsherstellers, der vor fast 50 Jahren den ersten direktgetriebenen Plattenspieler vorstellte.

Nachdem 2018 unter anderem die neuen HiFi-Modelle Technics SL-1200GR und SL-1210GR für Furore sorgten, kündigt man nun für dieses Jahr die siebte Modellgeneration des berühmten DJ-Tools an: „Die Reaktionen auf unsere Ankündigung im Rahmen der CES 2019, die Modelle SL-1200 und SL-1210 in ihrer Tradition als DJ-Modelle neu aufzulegen, waren sowohl vor Ort als auch im Netz teilweise euphorisch. Die siebte Generation ist nicht nur die erste Wahl für etablierte DJs, sondern auch für den ambitionierten DJ-Nachwuchs“, so Michael Langbehn, Manager PR, Media und Sponsoring von Panasonic, dem Mutterkonzern von Technics.

Geneigte Freunde ambitionierter Vinyl-Artistik können sich aber noch eine Weile entspannt zurücklehnen: Erst ab Juni 2019 soll das neue Sportgerät in den Läden ausgewählter Fachhandelspartner stehen – zu einem Preis von 899 Euro.

