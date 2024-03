Der SA-C600 von Technics ist schon eine Weile erfolgreich am Markt. Kein Wunder, denn der Netzwerk-CD-Receiver glänzt mit sauberem Klang und zahlreichen Funktionen und Features. Nun gibt es ihn in einer neuen, dritten Farbvariante.

Technics SA-C600: Ausstattung, Varianten, Verfügbarkeit

Der SA-C600 kommt mit eingebautem CD-Spieler, Verstärker und Tuner. Er ist voll streaming- und netzwerkfähig, wartet aber auch mit Analogeingängen (inklusive Phono) und Digitaleingängen auf.

Bisher gab es das Multitalent in den Farbvarianten Schwarz und Silber, nun bietet Technics das Gerät auch in einem mattweißen Finish an. Die neue Variante soll – so heißt es bei Technics – ab Mai 2024 im autorisierten Technics-Fachhandel erhältlich sein.

Preis Technics SA-C600: 999 Euro

PS: Wer mehr über den konnektiven Knaben erfahren möchte, kann dies in unserem Testbericht zum Technics SA-C600 nachlesen, wo wir die All-in-One-Lösung im Verbund mit den passenden Kompaktlautsprechern SB-C600 getestet haben.

Kontakt

Technics

Winsbergring 15

22525 Hamburg



Telefon: +49(0)40–8549-0

E-Mail: support_DE@eu.technics.com

Web: https://www.technics.com/de/