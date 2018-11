Jüngst brachte McIntosh die Stereoendstufe MC462 AC an den Start (wir berichteten), nun kündet eine aktuelle Pressemitteilung des deutschen Vertriebs Audio Components die neue, kleine Schwester McIntosh MC312 AC an. Mit 2 x 300 Watt Leistung und einem Lebendgewicht von knapp 50 Kilogramm ist „klein“ freilich ein ziemlich relativ zu sehender Begriff.

Die McIntosh MC312 AC hat eine ganze Anzahl von Updates und Verbesserungen beschert bekommen. So wurde beispielsweise die Filterkapazität der Siebkondensatoren verdoppelt, was den „Dynamic Headroom“, also die Wiedergabefähigkeit bei plötzlich auftretenden Dynamiksprüngen, „um 27 % ansteigen ließ“, so der Hersteller. Die neu zum Einsatz kommenden High-Current-Ausgangstransistoren minimierten dabei Verzögerungen, die auf thermisches Ungleichgewicht zurückzuführen seien, „radikal“, sodass sie unter jeder Last optimal arbeiten können. Zu den weiteren Verbesserungen gehören auch eine neue Innenverkabelung sowie selektierte Elektronikbauteile. Die neue McIntosh MC312 AC liefere ihre 2 x 300 Watt bei „kaum mehr wahrnehmbaren Gesamtverzerrungen von 0,005 %“, so die Pressemitteilung, und dank der McIntosh-Autoformer-Technologie stehe diese Leistung stabil für Lautsprecher von zwei bis acht Ohm zur Verfügung.

Ein Energiemanagementsystem schaltet die McIntosh MC312 AC nach definierter Zeit ohne Eingangssignal aus und klassische McIntosh-Features wie Power Guard (Signalpegelüberwachung), Sentry Monitor (Kurzschluss-Schutzschaltung) sowie die vergoldeten Lautsprecheranschlüsse für 2-, 4- und 8-Ohm-Lautsprecher sind ebenfalls mit an Bord.

Für den klassischen Auftritt sorgt eine LED-Hintergrundbeleuchtung mit „farblich neu interpretiertem McIntosh-Blau“ sowie eine obere Abdeckung mit drei eingearbeiteten Glaseinsätzen, auf denen das Markenlogo sowie die Details der Wicklungen des Power-Transformators und der Autoformer aufgedruckt sind. Im hinteren Bereich des Verstärkers sind zwei sogenannte McIntosh-Monogrammed-Heatsinks mit eingefasstem Mc-Logo zu finden.

Ab November 2018 ist die neue Stereoendstufe McIntosh MC312 AC im Fachhandel verfügbar – zu einem Preis von 9.480 Euro.

