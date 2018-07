McIntosh ist gerade dabei, die hauseigene Verstärker-Modellpalette zu überarbeiten; neben dem neu eingeführten Monoblock MC611 AC wurde nun die Stereoendstufe McIntosh MC462 AC an den Start gebracht. Wie der Vorgänger MC452 AC kommt auch die MC462 AC mit 2 x 450 Watt Leistung und stolzen 52 kg Lebendgewicht daher – und habe, so die Pressemitteilung, zahlreiche Updates und Verbesserungen erhalten.

So wurde etwa die Filterkapazität der Siebkondensatoren nahezu verdoppelt, was im Fall der McIntosh MC462 AC zu einem „beachtlichen 66-%-Anstieg des Dynamic Headroom“ führe, so der deutsche Vertrieb Audio Components. Dies trage nicht zuletzt dazu bei, die Wiedergabe von Tiefbasssignalen zu verbessern und abrupt auftretende Dynamiksprünge verzerrungsfrei wiedergeben zu können. Zu den weiteren Verbesserungen gehören eine neue Innenverkabelung, neue High-Current-Ausgangstransistoren sowie selektierte Elektronikbauteile. Aufgrund dieser Maßnahmen resultiere ein gegenüber dem Vorgänger „signifikant verbessertes Klangbild“, gibt sich Audio Components überzeugt.

Die neue McIntosh-Stereoendstufe MC462 AC lässt sich symmetrisch wie unsymmetrisch ansteuern und besitzt Lautsprecheranschlüsse für 2-, 4- und 8-Ohm-Boxen, denn natürlich ist auch bei ihr die hauseigene Ausgangsübertrager-Technik „Autoformer“ mit an Bord. Ein Energiemanagementsystem schaltet den Verstärker nach definierter Zeit ohne Eingangssignal aus und Features wie „Power Guard“ und „Sentry Monitor“ schützen Lautsprecher und Endstufe vor Unbill.

Bei aller technischen Innovation sei aber auch großer Wert auf eine optische Neugestaltung der McIntosh-Formensprache gelegt worden, so die Pressemitteilung: Die Front der Endstufen verfügt nun über eine LED-Hintergrundbeleuchtung mit farblich neu interpretiertem McIntosh-Blau. Die beiden Audio-Autoformer und der Leistungstransformator sind in neuen, ästhetisch sehr ansprechenden Gehäusen untergebracht. Alle drei erhalten eine einteilige obere Abdeckung mit eingearbeiteten Glaseinsätzen, auf denen das Markenlogo sowie die Details der Wicklungen aufgedruckt sind.

Der Endverstärker McIntosh MC462 AC wird gegen Ende August 2018 verfügbar sein – zu einem Preis von 12.480 Euro.

