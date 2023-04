Sony MDR-MV1: offener Over-Ear-Kopfhörer | News fairaudio

Dass Sony Kopfhörer bauen kann, ist kein Geheimnis. Dass sich die Japaner sehr erfolgreich auch im Profi-Bereich tummeln, dürfte vielen Hifi-Fans weniger geläufig sein. Dabei lohnt es sich durchaus, mal ein Ohr in diese Richtung zu riskieren, wenn ein Kopfhörermodell wie der neue Sony MDR-MV1 angekündigt wird.

Der neue, offene Over-Ear-Kopfhörer ist zwar hautsächlich für Mixing, Mastering und Co. gedacht, doch dürfte sich ebenfalls einfach nur Musik genießen lassen, will Sony mit dem MDR-MV1 doch einen „breiten und linearen Frequenzgang, hohe Detail- und Impulstreue, erstklassige Raumdarstellung sowie hohen Tragekomfort“ realisiert haben.

Studio oder Mobilaudio? Die Specs des Sony MDR-MV1 …

Und zumindest auf dem Papier sieht der Frequenzgang des japanischen Kopfhörers mit seiner Spreizung von bis zu 5 Hertz bis 80 Kilohertz ziemlich beeindruckend aus. Da gerade Profis so ein Teil länger auf den Ohren tragen, sind Gewicht und Tragekomfort wichtig, und mit okayen 223 Gramm sowie einer „hochwertigen weichen Polsterung sowie einem ausgewogenen Anpressdruck“ soll der Sony MDR-MV1 angenehm über den Ohren sitzen.

Und zu guter Letzt dürfte sich der Sony MDR-MV1 mit seiner niedrigen Impedanz von 24 Ohm (Kennschalldruckpegel: 100 dB) nicht nur an stationären Kopfhörerverstärkern, sondern auch problemlos an Laptops, Smartphones oder sonstigen Mobilgeräten betreiben lassen. Für solche Zwecke lässt sich dem 6,3-Millimeter-Klinkenstecker am abnehmbaren Kabel ein Adapter auf 3,5mm aufsetzen, der ebenfalls zum Lieferumfang zählt.

Zu haben ist der Sony MDR-MV1 ab Mitte April für 474 Euro.

