Hätten Sie’s gewusst? Andrea Palladio war zur Zeit der italienischen Renaissance in Venetien ein berühmter Künstler und Architekt – und zeichnete für Bauwerke wie die Villa La Rotonda und das Teatro Olimpico verantwortlich. Nun ist er auch Namenspate für die erste Custom-Installation-Lautsprecherserie von Sonus faber.

Die Serie teilt sich in die Produktlinien Level 5 und Level 6, die zusammen derzeit 13 Modelle umfassen. Level 5 ist dabei an die Lautsprecherserie Sonetto angelehnt und besteht aus zwei In-Wall- und vier Decken-Lautsprechern, während Level 6 aus zwei In-Wall- und fünf In-Ceiling-Lautsprechern besteht. Ergänzen lassen sich beide Linien optional durch einen passiven Subwooofer.

Das besondere an der Sonus faber Palladio-Serie: Anders als gewöhnliche Einbaulösungen soll sie eben nicht unbedingt versteckt werden. Ja, ihr italienisches Design soll sogar das Interieur ergänzen, ohne dabei in Sachen Raumangebot aufzutragen. Wer nichtsdestotrotz einen unauffälligeren Look bevorzugt, kann die Lautsprecher der Linie Level 6 optional mit Frontbespannungen verkleiden.

Im Hochtonbereich werden 29-mm-Gewebekalotten mit DAD (Damped Apex Dome) eingesetzt. Die Tief- und Tiefmitteltöner kommen mit selbst entwickelten Membranen aus natürlichen Fasern und einer Zellulose-Mischung.

Die Preise liegen je nach Modell zwischen 325 und 1.000 Euro pro Stück.

PS: Lesen Sie hier unsere bisherigen Sonus-faber-Rezensionen!

