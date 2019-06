Smart-Home-Messe im HiFi Forum Baiersdorf mit Musterhaus

„Luxury Living im Smart Home“ lautet vom 25. bis 27. Juli 2019 das Motto beim HiFi Forum Baiersdorf. Die dreitägige Smart-Home-Messe fokussiert auf Themen wie Medien- & Haussteuerung, Netzwerk-Technik, Medienintegration und Raumakustik.

Mithilfe von Seminaren, die von diversen Herstellern und den Spezialisten des HiFi Forums abgehalten werden, sollen die Produktpräsentationen theoretische Fundierung erfahren.

Die Produktpräsentationen selbst zielen unter anderem auf Multiroom-Audio (Bowers & Wilkins, HEOS, Sonos), Musik-Server (Purist), aber beispielsweise auch auf Sprachsteuerung (Enertex) oder Smart-Home-Bussysteme (Sienna) ab.

Sehr anschaulich und praktisch hilfreich sind nicht zuletzt die Musterhaus-Führungen: Das „HiFi Forum Smart Home-Musterhaus“ existiert seit mittlerweile 10 Jahren – und wird technisch laufend auf dem aktuellen Stand gehalten. Hier wird quasi in freier Wildbahn gezeigt, was in Sachen Smart Home möglich ist. Flankierend zum Tagesprogramm besteht optional die Möglichkeit, exklusive Führungen in Anspruch zu nehmen. In diesem Zusammenhang wird um eine Voranmeldung gebeten.

Ansonsten ist eine vorherige Anmeldung zur Veranstaltung aber nicht erforderlich.

Den genauen Veranstaltungsort entnehmen Sie der untenstehenden Kontaktadresse.

Wann?

Donnerstag, 25. Juli 2019, 13 bis 18 Uhr

Freitag, 26. Juli 2019, 13 bis 18 Uhr

Samstag, 27. Juli 2019, 10 bis 15 Uhr

Kontakt

HiFi Forum Baiersdorf

Breslauer Straße 29

91083 Baiersdorf



Telefon: +49(0)9133-60629-0

E-Mail: verkauf@hififorum.de

Web: https://www.hififorum.de/