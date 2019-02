Haben Sie Lust, die große Technics-Reference-Anlage inklusive des Plattenspieler-Flaggschiffs Technics SL-1000 live zu erleben? In Karlsruhe haben Sie hierzu in Kürze Gelegenheit, denn am 22. und 23. Februar 2019 lädt das HiFi-Studio SG Akustik zu seinen „Technics-Tagen“ ein.

Herr Rainer Pohl, langjähriger Technics-Spezialist, wird die Veranstaltung moderieren und für alle Fragen rund um den japanischen Traditionshersteller zur Verfügung stehen. Neben der Top-Kette werden weitere Neuigkeiten von Technics Thema sein – so der Plattenspieler Technics SL-1500C sowie der digitale Multiformatplayer Technics SL-G700.

Zudem werden unter den Besuchern der Veranstaltung zwei Exemplare des Streaminglautsprechers Technics SC-C50 verlost. Die Teilnahme an der Verlosung ist nur vor Ort möglich – die Ziehung der Gewinner erfolgt am Freitag um 16 Uhr sowie am Samstag um 15 Uhr.

Der Eintritt zur Technics-Veranstaltung ist kostenlos, es ist keine Anmeldung erforderlich. Für das leibliche Wohl wird gesorgt, verspricht das Team von SG Akustik.

Technics-Tage bei SG Akustik:

Freitag, 22.02.2019 von 10 bis 19 Uhr

Samstag, 23.02.2019 von 10 bis 16 Uhr

Kontakt

SG Akustik & Video GmbH

Amalienstraße 45

76133 Karlsruhe



Telefon: +49(0)721-921273-0

E-Mail: info@sg-akustik.de

Web: www.sg-akustik.de