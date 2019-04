Da kommen doch glatt alte Schulerinnerungen wieder hoch: Der Karlsruher Händler SG-Akustik nutzt seinen Aufenthalt bei der Münchner High End, um gleich noch ein paar Gleichgesinnte mitzunehmen. Und so funktioniert’s:

Am Samstag, den 11. Mai um 6:30 Uhr geht’s mit einem eigenen Bus los, Treffpunkt ist das Ladengeschäft in der Amalienstraße 45. Die Rückfahrt ist um 18:15 Uhr. Am Messetag selbst können die „Fahrgäste“ die Messe wahlweise auf eigene Faust erkunden – oder an exklusiven Workshops und Vorführungen von SG-Akustik teilnehmen.

Das Komplettpaket aus Eintrittskarte und Fahrt kostet 59 Euro – einen Messekatalog gibt es gratis dazu.

Wer teilnehmen möchte, melde sich bitte telefonisch oder per E-Mail (siehe Kontakt unten) an.

Kontakt

SG Akustik & Video GmbH

Amalienstraße 45

76133 Karlsruhe



Telefon: +49(0)721-921273-0

E-Mail: info@sg-akustik.de

Web: https://www.sg-akustik.de/